Бондарев допускает асимметричный ответ России при выходе США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что РФ не будет предпринимать каких-то решительных действий до подтверждения информации о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), допустив при этом асимметричный ответ со стороны России в случае выхода Вашингтона из договора.

"Пока информация не подтвердилась, и Штаты не перешли от слов к делу, Россия не станет предпринимать решительных действий. Если данное сообщение не фейк, то оно явно в скором времени получит подтверждение и развитие, и тогда нам логично будет ответить асимметрично", - сказал Бондарев ТАСС. "На выход США из ДРСМД [Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] мы ответили зеркально потому, что он был двусторонним, а ДОН подписан 23 государствами, и, естественно, мы не купимся на американский троллинг и не принесем в жертву американским провокаторам ни глобальную и региональную стабильность, ни наши дружественные отношения с конструктивными партнерами", - добавил сенатор.

Он напомнил, что недавно в рамках реализации договора Россия совершала наблюдательные полеты над территориями стран НАТО, а также предоставляла такую возможность в ответ.

Разработка нового оружия

Намерение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), если оно подтвердится, может свидетельствовать о разработке Вашингтоном нового оружия и желании скрыть этот факт, считает глава комитета Совета Федерации.

Он отметил, что информация о намерении американских властей выйти из договора может быть попыткой дискредитировать президента США Дональда Трампа со стороны демократов, которые пытаются объявить импичмент главе государства. "Понятно, что каждый столь неразумный шаг, каким является выход из наиважнейшего договора в области контроля за вооружениями, может только увеличивать антирейтинг Трампа в глазах общественности и политических деятелей", - сказал Бондарев ТАСС.

"Если же это не фейк от демократов, а подлинные данные, то план США выйти из ДОН может означать, что они разрабатывают новое запрещенное оружие и хотят скрыть этот факт", - отметил сенатор, не уточнив, какое оружие он имеет в виду.

"При этом они постоянно безосновательно обвиняют нас [РФ] в несанкционированных разработках и испытаниях, в нарушениях и проявлениях агрессии", - напомнил глава комитета.

Во вторник телекомпания CNN​​​​ сообщила, что американские власти в скором времени официально объявят о планах выйти из ДОН. Аппарат главы комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела опубликовал его письмо, адресованное помощнику президента по национальной безопасности Роберту О'Брайену. В документе говорится, что администрация США рассматривает возможность выхода из ДОН, и содержится призыв воздержаться от этого шага. Представители руководства фракций Демократической партии в Сенате и Палате представителей Конгресса США призвали во вторник госсекретаря Майкла Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от планов выйти из договора.

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