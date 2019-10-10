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Арктика сегодня

Более 15 кораблей Северного флота при поддержке авиации вышли на учения в Баренцево море

Летчики и моряки выполнят поиск подводных лодок условного противника, отработают комплекс мероприятий противолодочной борьбы от установления контакта с подводной лодкой до ее условного уничтожения

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Более 15 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" при поддержке самолетов Ил-38 и Ту-142 приступили в четверг к учениям в Баренцевом море. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

"Более 15 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота вышли сегодня в Баренцево море из пунктов постоянного базирования с целью отработки контрольных мероприятий боевой подготовки за летний период обучения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для обеспечения учебных противолодочных задач были также подняты самолеты Ил-38 и Ту-142, которые отрабатывают совместные действия с корабельной ударной группой в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и малым противолодочным кораблем "Снежногорск".

Летчики и моряки выполнят поиск подводных лодок условного противника, отработают комплекс мероприятий противолодочной борьбы от установления контакта с подводной лодкой до ее условного уничтожения.

Обеспечение боевого развертывания подводных и надводных сил Северного флота отрабатывают корабли охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил. Минно-тральная группа в составе базовых тральщиков "Котельнич", "Ельня" и "Соловецкий юнга" выполнили поиск и уничтожение мин условного противника на маршрутах развертывания группировки боевых кораблей и судов обеспечения во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий".

Для отработки задач тылового и поисково-спасательного обеспечения в море вышли ледокол "Илья Муромец", многофункциональный транспорт "Эльбрус" и ряд других судов вспомогательного флота. Боевую устойчивость группировки от атак надводных сил условного противника обеспечивают малые ракетные корабли "Айсберг" и "Рассвет", которые также отработают задачи по противовоздушной обороне. Маневры кораблей Северного флота продлятся в течение суток.

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