В Минобороны России заявили об ухудшении гуманитарной ситуации на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Гуманитарная ситуации в приграничных районах провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии обостряется на фоне проведения в этом регионе операции ВС Турции. Об этом заявил в субботу журналистам в ходе брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По его словам, на сегодняшний день в городах Камышлы, Хасака и близлежащих населенных пунктах "скопилось свыше 100 тыс. жителей, покинувших районы активных боевых действий". "На горячую линию российского Центра по примирению враждующих сторон поступают сообщения местных жителей о нарушении функционирования объектов здравоохранения, торговли и бытового обслуживания", - подчеркнул Бакин.

Как констатировали в Минобороны, большая часть этих районов Эль-Хасаки находится под контролем местных органов самоуправления, поддерживаемых США и их партнерами по международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "С учетом неспособности органов самоуправления контролировать стремительно ухудшающуюся ситуацию на фоне фактического бездействия США и их партнеров по коалиции, дальнейшая судьба местных жителей и продолжающих прибывать вынужденных переселенцев вызывает серьезную озабоченность", - отметили в оборонном ведомстве

По словам Бакина, в пятницу в ряде населенных пунктов в провинциях Эль-Хасака, Дейр-эз-Зор и Ракка "прошли стихийные митинги населения против иностранной оккупации и в поддержку восстановления территориальной целостности Сирии". "Для предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы призываем мировое сообщество оказать содействие скорейшему восстановлению суверенитета Сирийской Арабской Республики над восточными регионами страны, - отметил Бакин. - Только сирийские власти способны в кратчайшие сроки организовать доставку гуманитарной помощи перемещенным лицам, не допустить коллапса здравоохранения и социально-экономической инфраструктуры в Заевфратье".

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдов. Целью операции является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество за исключением нескольких региональных стран - союзников Турции осудило действия Анкары.