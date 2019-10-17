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Морские летчики отрабатывают на учениях в Арктике перехват условного противника в воздухе

Летчики совершенствуют навыки полета по маршруту в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Высотные истребители смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота выполнили дальний перелет с Камчатки в район Арктики для отработки перехвата условного противника. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

"Для решения поставленных по учению задач пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 с аэродрома Елизово Камчатского края выполнили перебазирование на оперативный аэродром в Анадыре. В арктическом районе истребители-перехватчики Тихоокеанского флота отрабатывают одиночное и совместное пилотирование, обнаружение, классификацию и перехват воздушных целей с выполнением электронных пусков ракет класса "воздух-воздух" большой дальности без фактического применения оружия", - говорится в сообщении.

Летчики совершенствуют навыки полета по маршруту в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Морские летчики ТОФ имеют опыт действий в этом регионе. В ходе учений экипажи МиГ-31 неоднократно отрабатывали задачи по отражению атак и средств воздушного нападения условного противника в арктическом районе.

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