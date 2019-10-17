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Минобороны опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда

В открытый доступ выложили журнал боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии, политдонесения, наградные документы на отличившихся воинов Красной Армии
Здание Минобороны РФ Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Здание Минобороны РФ
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало архивные документы в связи с 75-летней годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов. Материалы опубликованы в пятницу на сайте ведомства.

"На интернет-портале Минобороны России к 75-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских войск представлен новый исторический раздел "Плечом к плечу сражались за свободу" с рассекреченными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства", - говорится в сообщении.

В открытый доступ выложены журнал боевых действий 3-го Украинского фронта, 57-й армии, политдонесения, наградные документы на отличившихся воинов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории Югославии. Также в специальном разделе на сайте можно посмотреть газетные публикации, которые передают торжественную атмосферу освобождения Белграда.

Операция по освобождению Белграда завершилась 20 октября 1944 года. Боевые действия проходили вместе с ликвидацией крупной группировки противника, которая была окружена юго-восточнее и южнее города. Как уточнили в Минобороны, в этот момент гитлеровцы превратили Белград в неприступную крепость, "каждый дом представлял собой хорошо укрепленное оборонительное сооружение".

Всего в число в боях за освобождение города погибли более 2,9 тыс. бойцов Народно-освободительной армии Югославии и около 1 тыс. воинов Красной Армии.

20 октября в ознаменование освобождения Белграда в Москве был дан салют двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

Теги
Россия
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