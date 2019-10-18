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Первые российско-лаосские военные учения пройдут в декабре на полигоне Бан Пэн в Лаосе

Маневры пройдут с 10 по 19 декабря

ЧИТА, 18 октября. /ТАСС/. Первые совместные российско-лаосские учения танковых подразделений "Ларос-2019" пройдут с 10 по 19 декабря на полигоне Бан Пэн в Лаосе. Такое решение принято на завершившейся в Чите итоговой конференции по подготовке к учениям, сообщила в пятница пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Танковые подразделения ВВО будут участвовать в российско-лаосских учениях, которые впервые пройдут в Лаосе с 10 по 19 декабря на полигоне Бан Пэн в районе населенного пункта Пхугут <...> На период учения армия Лаоса предоставит российским военнослужащим свое вооружение и военную технику, в частности танки Т-72МС, [бронированные машины] БРДМ-2МС, пулеметы ПКТМ, автоматы АКМ", - говорится в сообщении.

Завершающая конференция по подготовке учений "Ларос-2019" проходила в Чите с 15 октября. Во время нее был определен порядок проведения совместных тренировок и культурных мероприятий, количество и состав участников учений, порядок их перемещения, проживания и питания.

Всего в учениях будут задействованы свыше 500 военнослужащих России и Лаоса. От ВС РФ в них примут участие танкисты мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае. Военные двух стран обменяются опытом применения боевой техники в лесисто-болотистой и горной местности, отработают тактику совместных действий в джунглях.

Теги
ЛаосРоссия
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