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Шойгу подарил сербскому коллеге архивные документы об освобождении Белграда от нацистов

Министр обороны России также отметил, что военное и военно-техническое взаимодействие двух стран развивается достаточно активно

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Министры обороны РФ и Сербии Сергей Шойгу и Александар Вулин обсудили в Пекине в понедельник сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Российский министр подарил сербскому коллеге архивные документы, связанные с освобождением Белграда от нацистов в годы Второй мировой войны.

По словам Шойгу, военное и военно-техническое взаимодействие двух стран развивается достаточно активно. "Это было продемонстрировано в том числе и во время парада в ознаменования 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов", - сказал министр.

Он поздравил Вулина с юбилеем этого события и передал документы, связанные с освобождением города. "Тут два экземпляра. Один я оставил себе", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что Россия и Сербия относятся к немногим странам, которые не пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны. "Все взгляды на события тех лет абсолютно солидарны", - сказал он.

"Тяжелые испытания, выпавшие на долю наших народов, не позволяют нам забыть эту войну. Мы вместе выступаем против фальсификации истории, попыток героизировать приспешников фашизма, принижения решающего вклада Советского Союза в победу над фашистской Германией и роли сербского народа в борьбе с фашизмом", - заключил Шойгу.

Вулин поблагодарил Шойгу за личное участие в развитии военно-технического сотрудничества Москвы и Белграда. "Оно развивается так, как мы и договаривались", - отметил сербский министр. "Мы очень горды, что российское оружие было с нами на военном параде в Белграде, который прошел в ознаменование 75-й годовщины освобождения города от гитлеровских захватчиков", - добавил он.
 

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСербия
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