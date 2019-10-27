Военные ОДКБ проведут миротворческую операцию в завершающий день учений в Таджикистане

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Таджикистан/, 28 октября. /ТАСС/. Военнослужащие шести стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе второго этапа учений "Нерушимое братство - 2019" проведут совместную миротворческую операцию на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В розыгрыше второго этапа примут участие воинские контингенты шести государств - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Военнослужащими будет проведена миротворческая операция по поддержанию мира в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Совместные учения с коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона и коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2019" проходят с 21 по 29 октября 2019 года на полигоне Харб-Майдон Республики Таджикистан. В них принимают участие более 3,5 тыс. военнослужащих Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Казахстана и РФ. В ходе первого этапа учений была проведена совместная контртеррористическая операция по противодействию организованным бандгруппам, совершившим прорыв границы Таджикистана со стороны Афганистана.

Учения проходят под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина и стали завершающими в ходе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2019".