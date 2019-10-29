Военные атташе 55 стран прибыли с ознакомительным визитом на Тихоокеанский флот

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Военные дипломаты из 55 государств прибыли во Владивосток, чтобы ознакомиться с техникой и полигонами Тихоокеанского флота и оценить подготовку подразделений морской пехоты. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе флота.

"Сегодня в соответствии с планом мероприятий международного военного сотрудничества Министерства обороны России во Владивосток прибыла большая делегация военных атташе посольств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации. В столицу Приморья прилетели около 100 военных дипломатов, представляющих 55 государств мира", - говорится в сообщении.

Визит продлится два дня. Как ожидается, дипломаты встретятся с командованием флота, посетят боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил и один из береговых полигонов, где они смогут увидеть образцы техники, стоящей на вооружении береговых войск. Также гостям продемонстрируют действия подразделений морской пехоты и проведут культурную программу.