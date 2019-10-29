Военные атташе из 55 стран осмотрели боевые корабли Тихоокеанского флота во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Около 100 военных дипломатов из 55 государств, прибывшие во вторник с двухдневным визитом во Владивосток, осмотрели боевые корабли и подводную лодку Тихоокеанского флота. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой флота.

"Военные атташе, представляющие 55 государств мира, которые сегодня в составе делегации прибыли во Владивосток с ознакомительной поездкой, посетили боевые корабли Приморской флотилии разнородных сил. <...> В частности, военные дипломаты побывали на большом противолодочном корабле "Адмирал Трибуц", корвете "Совершенный" и большой дизельной подводной лодке "Комсомольск-на-Амуре", где им показали корабельное оружие и познакомили с условиями службы российских моряков", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, начальник штаба флота вице-адмирал Сергей Рекиш провел для иностранных гостей брифинг, на котором рассказал о нынешнем состоянии и перспективах развития российского флота на Тихом океане. В среду военные дипломаты посетят полигон морской пехоты Горностай.