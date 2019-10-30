Военные РФ готовят маршруты совместного с Турцией патрулирования на северной границе Сирии

КАМЫШЛЫ /Сирия/, 30 октября. /ТАСС/. Российская военная полиция занимается прокладкой основных и резервных маршрутов для совместного с турецкой стороной патрулирования на северной границе САР с Турцией. Начало совместного патрулирования запланировано на среду, заявил журналистам офицер военной полиции РФ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдских вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно. По его словам, туда зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.

"Сейчас идет прокладка нескольких маршрутов, для того чтобы мы имели всегда основной и запасной маршруты движения", - сказал офицер военной полиции.

По его словам, сейчас идет разведка местности, маршрутов, дорог. "У всех подразделений свои задачи, и задачи наших подразделений - это именно патрулирование ради мира на этой земле, ради стабилизации ситуации в этом регионе", - подчеркнул он. Он добавил, что местные жители - и взрослые, и дети - всегда дружелюбно встречают российский флаг. "Показывают знак "виктория"... И я не видел здесь какого-то негативного отношения к российским вооруженным силам... Все остановки наши, как правило, сопровождаются сбором местного населения. Они активно нас фотографируют, снимаются на фоне нашей техники, на фоне наших военнослужащих", - сказал офицер.

РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен был завершиться в 18.00 мск 29 октября. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.