Вторая общевойсковая армия ЦВО получит около 180 единиц техники и вооружения до конца года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Около 180 единиц вооружения и военной техники планируется до конца года передать второй общевойсковой армии, дислоцированной в регионах Поволжья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) со ссылкой на командующего армией генерал-майора Андрея Колотовкина.

"До конца года мы планируем получить около 180 единиц вооружения и военной техники. В нашу армию должен поступить новейший бригадный комплект переносных зенитных ракетных комплексов 9К333 "Верба". Его получат подразделения гвардейской Омско-Новобугской мотострелковой бригады. А наша миротворческая мотострелковая бригада до конца года получит на вооружение автоматизированные подвижные комплексы радиоразведки "Торн-МДМ", - приводятся в сообщении слова Колотовкина.

Командующий армией отметил, что завершено перевооружение батальона тяжелой мотострелковой бригады на модернизированные танки Т-72Б3 образца 2016 года, на вооружение поступили также восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, армейская бригада управления оснащена двумя новейшими автоматизированными командными пунктами АПЕ-5К.

"Это первые образцы такой техники связи в войсках Центрального военного округа. В отличие от предшественников новейший комплекс связи позволяет существенно повысить эффективность работы руководства армии путем улучшения возможностей процесса сбора, обработки и передачи информации, проведения необходимых расчетов и моделирования в процессе выполнения боевых задач в полевых условиях", - цитирует Колотовкина пресс-служба.

Вторая Гвардейская общевойсковая армия Центрального военного округа - самое крупное воинское формирование в Приволжском федеральном округе. В ее состав входят ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащенная оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты, подразделения материально-технического обеспечения. Все они дислоцированы в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях и Удмуртской Республике. Штаб армии находится в Самаре.