РФ и Индия подписали протокол о перспективах отношений Москвы и Дели в оборонной сфере

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Протокол, в котором определены перспективы отношений Москвы и Дели в оборонной сфере, подписан на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС) в Москве в среду.

На подписании отмечалось, что в протоколе "определены перспективные направления взаимодействия и конкретизированы пути реализации намеченных проектов".

В ходе заседания в Москве стороны обсудили практические вопросы наращивания двустороннего взаимодействия в свете договоренностей, достигнутых в ходе российско-индийского саммита 4-5 сентября во Владивостоке.

Российско-индийская межправительственная комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству была организована в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Индии от 13 декабря 2018 года. До этого времени она действовала в рамках соглашения между правительствами двух стран от 3 октября 2000 года.

Комиссия собирается один раз в год поочередно в Москве и Нью-Дели, а состав комиссии утверждается соответствующими распоряжениями правительства сторон.