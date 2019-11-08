Гутенев: монополия ПСБ в сфере оборонзаказа чревата ростом нецелевых расходов в ОПК

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Наделение Промсвязьбанка (ПСБ) функциями опорного банка оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может привести к росту нецелевых расходов предприятий ОПК. Такое мнение в пятницу высказал глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ Владимир Гутенев.

"Монополизация банковских услуг несет для предприятий ОПК риски повышения нецелевых расходов, так как лишает головных исполнителей возможности использования при выборе уполномоченного банка конкурентных процедур, обязанность применения которых прямо предусматривается действующим законодательством", - сказал Гутенев на заседании комиссии.

По его словам, законодательные изменения могут исключить конкуренцию в сфере гособоронзаказа, создав "искусственную монопольную позицию" для ПСБ. "Более того, организации ОПК окажутся в зависимости от одной коммерческой организации, подверженной как рыночным, так и правовым рискам, в отношении которой в проектируемых нормах не закрепляется какой-либо ответственности за выполнение гособоронзаказа", - отметил парламентарий, добавив, что "существуют и другие риски".

"Таким образом, экономическая целесообразность предлагаемых изменений для предприятий ОПК, с учетом наличия активно работающих на рынке гособоронзаказа иных уполномоченных банков, отсутствует", - заключил Гутенев.

Законопроект о наделении Промсвязьбанка функциями опорного банка ОПК был внесен в Госдуму правительством 2 октября. 6 октября комитет нижней палаты по финансовому рынку рекомендовал документ к принятию в первом чтении.

Инициатива кабмина предусматривает наделение правительства РФ полномочиями установить объем денежных средств, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков в рамках гособоронзаказа. Законопроект разработан "в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения особого порядка финансового сопровождения контрактов по государственному оборонному заказу", отмечается в пояснительной записке.