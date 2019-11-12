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Питомник ездовых собак создали для военных в Арктике

С началом нового учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Питомник ездовых собак сформирован в отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота, дислоцированной в поселке Алакуртти Мурманской области. Об этом во вторник сообщает пресс-служба флота.

"В настоящее время собаки проходят курс подготовки для работы в упряжке. С началом нового учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, несколько ездовых собачьих упряжек будут на постоянной основе действовать в составе соединения наряду с караульными собаками.

Как уточнили на флоте, дрессирует и ухаживает за собаками опытный каюр, многократный призер всероссийских состязаний по ездовому спорту рядовая арктической бригады Надежда Тимонина.

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