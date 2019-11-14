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Военная операция Турции на севере Сирии

Шестое патрулирование военных России и Турции в Сирии прошло при участии армейской авиации

Совместный патруль преодолел новый маршрут приблизительно за два часа, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российская военная полиция и турецкие военные при помощи вертолетов армейской авиации ВКС РФ провели шестое патрулирование на северо-востоке Сирии. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"Шестой совместный патруль российской военной полиции и Вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, совместный патруль, стартовавший от пункта перехода в населенном пункте Шейрек, преодолел новый маршрут приблизительно за два часа и завершил свою работу, пройдя через пункт перехода в населенном пункте Кара-Мания. На маршруте патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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