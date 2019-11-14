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Борьба с беспилотниками стала одной из главных задач учений войск ПВО ВКС РФ в 2019 году

В Минобороны уточнили, что ВКС провели 15 тактических учений с боевой стрельбой

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Войска противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России в этом году сделали борьбу с беспилотниками одной из основных задач практических учений. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"В ходе мероприятий боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС отрабатывали выполнение различных нормативов по обнаружению и уничтожению всех типов воздушных целей. Особое внимание уделялось обнаружению и уничтожению малоразмерных и низколетящих целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в этом году ВКС провели 15 тактических учений с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С". Также в рамках первых совместных российско-сербских учений по ПВО "Славянский щит - 2019" были проведены боевые стрельбы из комплексов "Панцирь-С" на сербском полигоне Пасулянске-Леваде.

Кроме того, в этом учебном году около 20 тактических учений прошли с радиотехническими полками ВКС и более 70 тактических учений - с радиотехническими батальонами.

Теги
Россия
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