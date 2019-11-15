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Военная операция Турции на севере Сирии

Военная полиция и авиация России провели ряд патрулирований на севере Сирии

Патрулирования провели по четырем маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские военные полицейские провели в пятницу патрулирование по четырем маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование на севере арабской республики. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса - Мушрафет-Самран, Айн-Иса - Эр-Рахьят, Аджами - Бозгекли, Аджами - Манбидж в провинции Алеппо, Шейрек - Дейла - Кара-Мания в провинции Хасеке. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэропорт Квайрес - аэропорт Метрас", - сказал он.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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