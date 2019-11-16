Россия и Турция проводят седьмое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российская военная полиция и турецкие вооруженные силы начали седьмое патрулирование в приграничном районе на севере Сирии в нескольких десятках километров от населенного пункта Камышлы. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны РФ.

"Совместное патрулирование проходит по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага, - отмечается в сообщении. - В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств".

Воздушным патрулированием района занимаются экипажи вертолетов ВКС России. Мониторинг обстановки на маршруте движения сухопутной колонны ведет российский беспилотник "Орлан-10".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.