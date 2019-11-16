Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Россия и Турция проводят седьмое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии

Как сообщили в Минобороны РФ, в состав совместного патруля входят около 50 военнослужащих обоих государств и восемь единиц военной техники

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российская военная полиция и турецкие вооруженные силы начали седьмое патрулирование в приграничном районе на севере Сирии в нескольких десятках километров от населенного пункта Камышлы. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны РФ.

"Совместное патрулирование проходит по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага, - отмечается в сообщении. - В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств".

Воздушным патрулированием района занимаются экипажи вертолетов ВКС России. Мониторинг обстановки на маршруте движения сухопутной колонны ведет российский беспилотник "Орлан-10".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Военные России привезли гуманитарную помощь в город Айн-Иса на севере Сирии
Военнослужащие раздали населению 3 тыс. пакетов с рисом, мукой и консервами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС