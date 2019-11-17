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Кризис в Сирии

Военная полиция РФ провела патрулирование по четырем маршрутам на севере Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, совместного российско-турецкого патрулирования 17 ноября не проводилось

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские военные полицейские провели в воскресенье патрулирование по четырем маршрутам в сирийской провинции Алеппо, также армейская авиация РФ выполнила воздушное патрулирование на севере арабской республики. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Айн-Иса - Бир-Саид - Абу-Даля, Кобани - Каракозак - Бир-Али-Сулим, Аджами - Бозгекли, Аджами - Каракозак в провинции Алеппо, - сказал он. - Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэропорт Камишлия - Чанаджик - Дейла - Тель-эш-Шур-Гарби - Зенар - аэропорт Камишлия и аэропорт Тифор - вертолетная площадка Эль-Хура - Афан - Мост - аэропорт Квайрес".

Совместного российско-турецкого патрулирования в этот день не проводилось.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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