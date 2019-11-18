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Военная операция Турции на севере Сирии

В Сирии начал работу восьмой российско-турецкий патруль

Совместное патрулирование проходит по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Айлишар

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российская военная полиция и турецкие военные проводят восьмое совместное патрулирование на северо-западе Сирии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Минобороны РФ.

"18 ноября восьмой совместный патруль российской военной полиции и Вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких километрах к северу от населенного пункта Кобани. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляют экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Совместное патрулирование проходит по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода населенного пункта Айлишар.

В состав патруля входит восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "Тайфун" российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

"Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" российской военной полиции", - отмечается в сообщении.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
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