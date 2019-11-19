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Кризис в Сирии

Военная полиция и авиация России провели патрулирование по шести маршрутам в Сирии

За прошедшие сутки российские специалисты провели одну гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские военные полицейские провели патрулирование по четырем маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Ракка, также армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по двум маршрутам на севере Сирии. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майор Юрий Боренков.

"Подразделениями просроссийской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Кобани - Дульк-Магар, Аджами - Каракозак, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Хадаль в провинции Ракка. Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по двум маршрутам: Квайрес - Айн-Иса - отм.386 - Джаср-Шеннина - Махмудли - Квайрес и Камышлы - Кувейран - отм. 810 - Хибер-эль-Бир - Кувейран - Камышлы", - сказал он.

Генерал добавил, что за прошедшие сутки российские специалисты провели одну гуманитарную акцию в провинции Эс-Сувейда, в ходе которой местным жителям были выданы 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 т.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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