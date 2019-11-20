Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые учения морской военной полиции пройдут в Севастополе

Учения пройдут в рамках общероссийского сбора руководителей подразделений военной полиции

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Первые учения подразделений морской военной полиции, которая была создана при флотах Минобороны России в этом году, пройдут в Севастополе. Об этом сообщил журналистам в среду замначальника главного управления военной полиции генерал-майор Виталий Кох.

На эту тему
Вежливые "красные береты". Как военные полицейские России используют сирийский опыт

Он напомнил, что в 2019 году были сформированы подразделения морской военной полиции на флотах, и одно из первых подразделений морской полиции было сформировано в городе Севастополе.

"Завтра мы проведем тактико-специальные учения, чтобы они [военнослужащие] могли показать, чему научились", - сказал Кох.

Он добавил, что специфика морской полиции в том, что ее подразделения работают в прибрежной зоне и акватории, где базируется флот - обеспечивают охрану порядка, безопасность объектов и так далее. Морские полицейские оснащены спецтехникой для работы на воде и проходят дополнительную подготовку.

Кох уточнил, что учения пройдут в рамках общероссийского сбора руководителей подразделений военной полиции, который проходит в Севастополе 20-22 ноября.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
На закупку оружия направят две трети средств, выделенных на гособоронзаказ 2020 года
По словам министра обороны Сергея Шойгу, части постоянной готовности должны быть оснащены современным вооружением и военной техникой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС