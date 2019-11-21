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Новый военный учебный центр в Приморье сможет готовить более 100 человек в год

Отбор планируется проводить среди студентов Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, обучающихся преимущественно по родственным программам бакалавриата и специалитета
Курсанты Дальрыбвтуза Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Курсанты Дальрыбвтуза
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Военный учебный центр, который должен открыться при Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Дальрыбвтуз) во Владивостоке, сможет ежегодно набирать более 100 человек на три военно-учетные специальности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны 20 ноября сообщил, что новые военные учебные центры могут появиться в вузах Архангельска, Кемерова и во Владивостоке.

"Вопрос возобновления военной подготовки в университете уже проработан и согласован с командованием Военно-морского флота. Исходя из мобилизационных потребностей, военную подготовку студентов предполагается осуществлять по программам подготовки матросов и старшин запаса по трем военно-учетным специальностям с ежегодным набором 108 человек", - сообщили в пресс-службе.

Отбор планируется проводить среди студентов, обучающихся преимущественно по родственным программам бакалавриата и специалитета, также отметили в вузе.

В пресс-службе уточнили, что для размещения нового центра выделены помещения площадью 1,3 тыс. кв. м. На территории университета уже есть строевой плац, стрелковый тир, спортивный комплекс и общежитие. "Готовность университета к организации военной подготовки проверена комплексной комиссией Министерства обороны, на основании которой получено положительное заключение", - рассказали в вузе.

Подобный военный учебный центр с 2006 года работает на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), ежегодно он обучает 100-120 человек по пяти специальностям. Здесь также ведется научная работа, в которой принимают участие студенты. "В рамках направления "Горное дело" ведутся разработки подземного строительства командных пунктов, убежищ. Патенты есть, и в принципе это уже планируется к внедрению к вооруженных силах", - рассказал ТАСС профессор военного учебного центра ДВФУ Роман Федюк.

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