Путин 22 ноября обсудит с Совбезом РФ перспективы развития Вооруженных сил до 2030 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 22 ноября обсудит с Советом безопасности РФ перспективы развития Вооруженных сил страны до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент проведет 22 ноября заседание Совета безопасности РФ, на котором планируется рассмотреть перспективы развития Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, на период до 2030 года", - говорится в сообщении.

Заседания Совбеза РФ собираются как правило, раз в три месяца, в отличие от оперативных совещаний с постоянными членами СБ, которые Путин проводит один раз в неделю.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Кремля, президент в пятницу проведет совещание с рядом министров для обсуждения текущих экономических вопросов. Также у него запланирована встреча с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая ранее прибыла с визитом в Россию.