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Российские самолеты 19 раз за неделю поднимались на перехват у границ России

Нарушений воздушного пространства страны не допущено

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские истребители 19 раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 28 летательных аппаратов. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 163 летные смены на 48 аэродромах.

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Россия
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