На северо-востоке Сирии завершилось 10-ое российско-турецкое патрулирование

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. 10-ый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил патрулирование района в Сирии на северо-востоке сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны России.

"С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России. Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут и завершил свою работу, пройдя через пункт перехода населенного пункта Кара-Мания", - сообщили в ведомстве.

В составе патруля - восемь единиц военной техники - бронеавтомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. На маршруте движения колонны обстановку контролируют в режиме реального времени российские беспилотники "Орлан-10".

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между РФ и Турцией.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 км от границы.