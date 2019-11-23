{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция Турции на севере Сирии

На северо-востоке Сирии завершилось 10-ое российско-турецкое патрулирование

В составе патруля было восемь единиц военной техники и около 50 военнослужащих обоих государств

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. 10-ый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил патрулирование района в Сирии на северо-востоке сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны России.

"С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России. Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут и завершил свою работу, пройдя через пункт перехода населенного пункта Кара-Мания", - сообщили в ведомстве.

В составе патруля - восемь единиц военной техники - бронеавтомобили "Тигр" и БТР-80 российской военной полиции и бронеавтомобили Kirpi вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. На маршруте движения колонны обстановку контролируют в режиме реального времени российские беспилотники "Орлан-10".

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между РФ и Турцией.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 км от границы.

Теги
СирияТурцияРоссияВоенная операция Турции на севере Сирии
Реклама на ТАСС
При кузбасском университете планируется открыть военный учебный центр
Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, открытие центра запланировано в Кузбасском государственном техническом университете им. Т. Ф. Горбачева в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС