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В 2020 году Сухопутные войска ВС РФ примут участие в пяти учениях за рубежом

Всего состоятся 11 учений, сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сухопутные войска Вооруженных сил России в 2020 году примут участие в 11 крупных учениях, из них пять пройдут на территории иностранных государств. Об этом в понедельник в интервью газете "Красная Звезда" сообщил главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

"В 2020 году продолжим практику совместных международных учений, планируется провести и принять участие в 11 учениях, из которых шесть будет проведено на территории России, а пять - на территории иностранных государств", - сообщил Салюков.

Генерал также добавил, что в этом году Сухопутным войскам еще предстоит принять участие в двух международных учениях: в российско-индийских межвидовых учений "Индра-2019" и совместных российско-лаосских учениях "Ларос-2019".

Главком напомнил, что при участии Главного командования Сухопутных войск в уходящем году успешно прошли четыре совместных международных учения с вооруженными силами иностранных государств: российско-пакистанские учения "Дружба-2019", российско-монгольские учения "Селенга-2019", учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2019" и российско-египетские учения войск ПВО "Стрела Дружбы - 2019".

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