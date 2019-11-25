Военная полиция и авиация России провели патрулирование в трех провинциях Сирии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Российские военные полицейские провели патрулирование по пяти маршрутам в сирийских провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо, а армейская авиация выполнила воздушное патрулирование по одному маршруту на севере республики. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Дейрун-Ага - Делави-Кара в провинции Хасеке. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Матаб в провинции Ракка, Кобани - Эз-Зьяра, Аджами - Авшария, Аджами - Манбидж в провинции Алеппо", - сказал он.

Кроме того, по словам генерала, силы армейской авиации провели воздушное патрулирование в районе города Камышлы.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.