Российские самолеты 16 раз за неделю поднимались на перехват у границ страны

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские истребители 16 раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 23 летательных аппарата. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 144 летные смены на 46 аэродромах.