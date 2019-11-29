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Новая техника ВС РФ

Первый малый ракетный корабль, оснащенный комплексом "Панцирь-М", готовится к испытаниям

Моряки прошли подготовку по эксплуатации новой техники и вооружения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Строительство малого ракетного корабля проекта 22800 "Одинцово", входящего в сдаточную программу 2020 года и построенного для ВМФ России, завершено на судостроительном заводе ОАО "Пелла" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Это первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". О подготовке корабля к испытаниям доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по вопросам надводного кораблестроения", - отметил он.

Дыгало уточнил, что экипаж корабля начал готовиться к заводским ходовым испытаниям, моряки прошли подготовку по эксплуатации новой техники и вооружения.

Малый ракетный корабль проекта 22800 оснащен высокоточным оружием (комплекс "Калибр"), зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами. Корабль предназначен для действий в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
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