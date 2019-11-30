Российские военные полицейские начали патрулирование по новому маршруту в Сирии

КОБАНИ /Сирия/, 30 ноября. /ТАСС/. Российская военная полиция провела первое патрулирование по новому маршруту близ города Кобани на севере Сирии. На прохождение 120 км колонне понадобилось четыре часа.

В целях обеспечения безопасности, которая имеет абсолютный приоритет, на местности заранее отработали разведчики, а потом - саперы, пулеметчики осмотрели окрестности из люков "Тигров".

Колонну встретила жительница Кобани Людмила Антоненко. Она родом с Украины. Еще в студенчестве она познакомилась в Одессе с сирийцем, вышла замуж и уже семь лет живет здесь. По ее словам, на Россию местные жители возлагают большие надежды.

"Горожане надеются на защиту со стороны российских войск. Если они видят машины российского патруля, они радуются, они знают, что находятся в безопасности", - сказала Антоненко журналистам, добавив, что очень надеется на то, что "скоро все наладится, и окончательно настанет мир".

Одной из контрольных точек на пути следования колонны стал старый завод сельхозтехники. Стены зданий повреждены осколками, на земле - куски металла и обломки кирпича. Есть и другие следы - три сгоревших танка правительственных сил Сирии, которые приняли бой с террористами.

В самом городе все чаще встречаются свидетельства постепенного возвращения к мирной жизни. Открываются лавки, укладывают новый асфальт, восстанавливают линии электропередачи.