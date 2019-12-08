{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями ВС Турции и Сирии

Обе стороны остались удовлетворены реализацией ранее достигнутых договоренностей

АЙН-ИССА /Сирия/, 8 декабря. /ТАСС/. Представители командования российской группировки войск в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун совершили совместную поездку по стратегически важной автотрассе М-4 Хасеке - Алеппо от населенного пункта Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамера.

В настоящее время трасса М-4 является границей между подразделениями вооруженных сил Турции и Сирии.

Совместная поездка была совершена в целях закрепления договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября.

Российские и турецкие военные проконтролировали отвод войск от трассы М-4, определили места выставления турецких и сирийских постов контроля за магистралью. Кроме того, был проинспектирован ход разминирования элеваторов в районах Алия и Тель-Тамер, а также запуск электроподстанции в районе палаточного лагеря беженцев Мабрук, расположенного на севере Сирии между городами Рас-эль-Айн и Телль-эль-Абьяд.

После поездки обе стороны остались удовлетворены реализацией договоренностей и выразили уверенность, что совместная работа приведет к стабилизации обстановки на севере Сирии.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Военные России и Турции провели патрулирование в Сирии
Это уже 14-я совместная акция российских и турецких представителей военной полиции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС