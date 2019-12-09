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Минобороны и ОАК заключили более 150 контрактов на производство и ремонт авиатехники

При этом по 20 из них до сих пор имеется дебиторская задолженность, сообщил министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны России и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключили более 150 контрактов на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание действующих летательных аппаратов, а также на создание перспективных образцов техники в соответствии с государственной программой вооружения. Об этом сообщил в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"При этом по 20 из них до сих пор имеется дебиторская задолженность. Наибольшая ее часть приходится на сервисные контракты. В результате проделанной работы размер задолженности прошлых лет сокращен наполовину", - отметил министр обороны.

"Тем не менее, - констатировал он, - есть отставание от утвержденного на этот год графика погашения долга".

Шойгу сообщил в связи с этим, что на совещании предстоит обсудить "меры по устранению задолженности" предприятиями корпорации и "проблемы завершения" отдельных контрактов.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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