Матвиенко призвала оперативно подготовить законопроект об изобретениях в сфере обороны

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает как можно скорей вернуться к вопросу о законодательном регулировании в отношении объектов интеллектуальной собственности, связанных с обеспечением обороны и безопасности.

"Совместными усилиями мы должны подготовить единый согласованный законопроект, который создавал бы условия для диверсификации продукции оборонных предприятий, не ставя при этом под угрозу обороноспособность страны. Медлить больше нельзя. Необходимо найти компромиссное решение, которое устроит и Министерство обороны РФ, и гражданские ведомства, и производителей", - сказала Матвиенко на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности при СФ.

Она напомнила, что еще в апреле 2012 года по итогам первого заседания Совета были подготовлены поправки в законодательство, которыми предлагалось, чтобы государство в большинстве случаев передавало права на изобретения тем, кто их создал. При этом предусматривалась норма, согласно которой по требованию госзаказчика исполнитель работ обязан предоставить безвозмездную лицензию на использование разработок для государственных нужд. "На наш взгляд, такое сбалансированное, справедливое было предложение, которое позволяет соблюсти баланс интересов всех сторон", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, Министерство обороны РФ разработало свой законопроект, в котором предложило особый юридический порядок регулирования в отношении объектов интеллектуальной собственности, связанных с обеспечением обороны и безопасности. "Такой подход имеет право на жизнь. Мы ни в коей мере не вправе оспаривать позицию Минобороны. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни один из этих двух законопроектов не принят. К сожалению, пять лет ничего не происходит. Либо мы сегодня придем к консенсусу, либо я буду вынуждена поднимать этот вопрос на Совете безопасности. Время идет, решение задач, поставленных президентом России, затягивается, поручения не выполняются", - констатировала Матвиенко.

Председатель СФ напомнила, что президент России дал конкретные поручения по увеличению доли продукции гражданского назначения в ОПК. Она привела данные, согласно которым объем гражданской продукции в этой сфере составляет 21%. "Не знаю, не уверена, насколько эта цифра соответствует действительности, но не менее важно посмотреть на структуру того, что производится. Думаю, что у многих будет разочарование. Но даже если взять эти цифры, то до целевого показателя - 50% к 2030 году - пока весьма далеки", - подчеркнула Матвиенко.