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Военные из стран ОДКБ впервые прибыли на мобилизационный сбор командного состава ЦВО

В мероприятии участвуют более 270 военнослужащих командного состава объединений, соединений и частей ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Оперативно-мобилизационный сбор с участием командного состава объединений, соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО), сотрудников федеральных органов исполнительной власти Уральского региона, а также представителей вооруженных сил других стран стартовал в понедельник в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба округа.

"Впервые особенностью данных сборов стало участие в них более 20 представителей руководящего состава вооруженных сил государств - членов ОДКБ - Казахстана, Киргизии, а также Узбекистана. Особое внимание в ходе сбора будет уделено изучению практического применения соединений и воинских частей с учетом опыта стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" и вооруженных конфликтов современности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отдельным учебным направлением сбора станет изучение специфики планирования и применения элементов боевого обеспечения, в том числе в совместных мероприятиях по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе с учетом внедрения в практику новых уставных документов оперативного планирования, форм и способов ведения боевых действий.

"На учебных местах будет проведено теоретическое изучение и практический показ таких элементов, как противодействие беспилотным летательным аппаратам в составе сводного отряда, организация работы пунктов управления радиоэлектронной борьбы, авиации, связи и разведки", - добавили в пресс-службе.

Всего в сборах участвуют более 270 военнослужащих командного состава объединений, соединений и частей ЦВО, сотрудников федеральных органов исполнительной власти, а также представителей вооруженных сил других государств. Завершится мероприятие 19 декабря итоговым заседанием военного совета ЦВО.

Теги
КазахстанКиргизияУзбекистанРоссия
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