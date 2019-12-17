Российские военные провели очередное совместное патрулирование с ВС Турции в Алеппо

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские военные провели совместное патрулирование с военнослужащими турецкой армии в сирийской провинции Алеппо в рамках выполнения двустороннего меморандума от 22 октября 2019 года. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"Состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Джарих-эль-Фаукани - Зор-Мгар в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивал российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", - сказал он на брифинге.

Российская военная полиция провела патрулирование по пяти маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо. Армейская авиация ВС РФ также продолжала патрулирование на северо-востоке Сирии.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 50 обстрелов со стороны боевиков в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.