Военные в Петербурге обучат руководство 26 регионов взаимодействию в кризисных ситуациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Двухдневный сбор с руководством 26 регионов России начался в Санкт-Петербурге под руководством командующего Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковником Александра Журавлева. Как сообщили в пресс-службе округа, подобное мероприятие проводится впервые.

"В сборе принимают участие руководители и представители от 26 регионов страны, входящих в зону ответственности Западного военного округа. Офицеры штаба округа проведут теоретические и практические занятия по организации работы межведомственных координирующих штабов в субъектах страны в случае возникновения кризисных ситуаций, проведения мобилизационных мероприятий, по взаимодействию органов исполнительной власти и военного управления", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в четверг в сборах личное участие приняли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Курской области Роман Старовойт и Воронежской области Александр Гусев. От других субъектов РФ, которые входят в состав ЗВО, были представители областных администраций.

В ходе сбора представителям региональных властей также покажут возможности работы штаба Западного военного округа, тренировку дежурной смены по разрешению кризисной ситуации, а также процесс подготовки специалистов, занятия с военными округа и продемонстрируют выставку образцов вооружения и техники.