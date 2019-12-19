Российские самолеты два раза за неделю поднимались на перехват у границ России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские истребители два раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны России приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 34 летательных аппарата. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 173 летные смены на 48 аэродромах.