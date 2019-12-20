{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 250 самолетов-разведчиков и дронов обнаруживают военные РФ у берегов Крыма в год

По словам генерал-майора Николая Гостева, в течение 2019 года подразделениями ПВО были обнаружены и сопровождены 78 тыс. воздушных объектов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Подразделения ПВО России обнаруживают у южных границ страны порядка 250 самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов в год, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Николай Гостев.

"С марта 2014 года - после воссоединения Крыма с Россией - разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей", - отметил он, добавив, что среди них - американские самолеты-разведчики EP-3E ("Ариес") и P-8A ("Посейдон") и стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты RQ-4В.

Также Гостев сообщил, что в течение 2019 года подразделениями ПВО были обнаружены и сопровождены 78 тыс. воздушных объектов. "Дежурные истребители поднимались в воздух и осуществляли "перехват" самолетов-разведчиков стран НАТО у наших южных границ более 70 раз", - добавил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Севмаш" в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки
ВМФ получит в 2020 году АПЛ "Белгород", крейсер "Князь Олег", подлодки "Казань" и "Новосибирск"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС