Около 250 самолетов-разведчиков и дронов обнаруживают военные РФ у берегов Крыма в год

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Подразделения ПВО России обнаруживают у южных границ страны порядка 250 самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов в год, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий 4-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Николай Гостев.

"С марта 2014 года - после воссоединения Крыма с Россией - разведывательная деятельность у наших южных границ постоянно наращивается. Среднее количество обнаруженных дежурными силами ПВО разведывательных летательных аппаратов в этом регионе за год составляет порядка 250 воздушных целей", - отметил он, добавив, что среди них - американские самолеты-разведчики EP-3E ("Ариес") и P-8A ("Посейдон") и стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты RQ-4В.

Также Гостев сообщил, что в течение 2019 года подразделениями ПВО были обнаружены и сопровождены 78 тыс. воздушных объектов. "Дежурные истребители поднимались в воздух и осуществляли "перехват" самолетов-разведчиков стран НАТО у наших южных границ более 70 раз", - добавил он.