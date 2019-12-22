Боевики дважды атаковали позиции армии Сирии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Боевики незаконных вооруженных формирований дважды атаковали позиции вооруженных сил Сирии, в результате одной из которых погибли шесть военнослужащих сирийской армии. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"В 12:40 21 декабря 2019 года отряд боевиков группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", общей численностью до 100 человек, осуществил попытку прорыва обороны сирийских правительственных сил в направлении населенного пункта Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб. Атака боевиков была остановлена огнем артиллерии вооруженных сил САР, в результате чего нападавшие понесли значительные потери", - сказал он.

Боренков также сообщил, что позже боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку атаковать позиции правительственных вооруженных сил с применением заминированного бронеавтомобиля под управлением смертника севернее населенного пункта Сукайят провинции Идлиб. Автомобиль был уничтожен огнем правительственных войск. "Однако в результате обстрела из реактивных систем залпового огня со стороны вооруженных группировок шесть сирийских военнослужащих погибли, еще 13 получили ранения различной степени тяжести", - добавил Боренков.