Путин 24 декабря на коллегии Минобороны поставит задачи для Вооруженных сил на 2020 год

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 24 декабря примет участие в ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ, где поставит основные задачи развития российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"На заседании, которое пройдет в Национальном центре управления обороной в Москве, будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил России за 2019 год, - говорится в сообщении. - Верховный главнокомандующий определит основные задачи по военному строительству и главным направлениям деятельности военного ведомства на предстоящий год".

В работе расширенной коллегии, которая соберется в Национальном центре управления обороной в Москве, примут участие члены Совета безопасности России, руководство Федерального Собрания, правительства, командующие военными округами, объединениями и соединениями Вооруженных сил.

Традиционно основными темами расширенного заседания коллегии Минобороны России в последние годы являются ситуация в Сирии, отношения с НАТО, участие России в международной военной деятельности, а также обновление вооружения и военной техники в войсках. Об итогах года доложит министр обороны Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений Вооруженных сил, в том числе стратегических командно-штабных учений "Центр-2019".

Свою оценку деятельности ВС РФ в ходе работы коллегии даст Верховный главнокомандующий.

В прошлом году глава государства назвал сбалансированным развитие ВС РФ в 2018 году, отметив заметное укрепление ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета. Путин констатировал серьезный рост оперативной и боевой подготовки войск. По его словам, это подтвердили шесть независимых проверок. Президент обозначил приоритеты на этот год, среди которых - дальнейшее внедрение современных вооружений, в том числе поставка в войска ракетного комплекса "Авангард", гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал" и отработка практического применения боевых лазерных комплексов "Пересвет".

Приоритетными направлениями Путин назвал развитие цифровых технологий и эффективный контроль за исполнением гособоронзаказа, где "ни один рубль не должен уйти не по назначению", укрепление взаимодействия Минобороны и оборонно-промышленного комплекса.

На расширенном заседании коллегии Минобороны российский лидер также дал развернутый комментарий по ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отвергнув обвинения в адрес Москвы в его несоблюдении, указал на нарушения со стороны самого Вашингтона, а также предупредил, что Россия примет меры, в случае выхода США из этого Договора.