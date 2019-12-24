Патрушев: Россия способна эффективно решать задачи в области обороны и безопасности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Россия обладает современным оружием и способна эффективно решать задачи в области обороны и безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев журналистам после расширенной коллегии Минобороны РФ во вторник.

"Важно подчеркнуть, что мы сегодня обладаем современным оружием, научились им пользоваться, делаем это эффективно. При этом расходуем минимальное количество средств", - сказал Патрушев.

"В начале века и в 90-х годах прошлого века, наоборот, у нас были очень серьезные проблемы с обороной. Сегодня мы полностью уверены, что те задачи, которые поставлены в области обороны и безопасности, будут решены. Сделаем это эффективно", - добавил он.

Во вторник в Национальном центре управления обороной (НЦУО) прошло заседание расширенной коллегии Минобороны России с участием президента РФ Владимира Путина.