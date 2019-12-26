В Северной Осетии прошли учения мотострелковых подразделений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Боевые стрельбы при участии около 500 военнослужащих Южного военного округа прошли в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Мотострелковые подразделения соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, провели боевые стрельбы взводов на общевойсковом полигоне Тарское. К отработке практических задач было привлечено около 500 военнослужащих соединения и задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

Военные провели боевые стрельбы на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения, а также из вооружения танков Т90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В. Было задействовано более 200 различных статических и динамических мишеней, новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.