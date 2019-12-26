{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии прошли учения мотострелковых подразделений

В них приняли участие около 500 военнослужащих и задействовали порядка 50 единиц боевой и специальной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 декабря. /ТАСС/. Боевые стрельбы при участии около 500 военнослужащих Южного военного округа прошли в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Мотострелковые подразделения соединения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, провели боевые стрельбы взводов на общевойсковом полигоне Тарское. К отработке практических задач было привлечено около 500 военнослужащих соединения и задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

Военные провели боевые стрельбы на дальности до 4 км из всех видов штатного вооружения, а также из вооружения танков Т90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В. Было задействовано более 200 различных статических и динамических мишеней, новейшие модульные комплексы стрельбищного оборудования, оснащенные компьютерами и радиопередающими устройствами.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Российские самолеты три раза за неделю поднимались на перехват у границ РФ
Как сообщили в Минобороны, нарушений воздушного пространства РФ не допущено
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС