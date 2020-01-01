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Кризис в Сирии

В Сирии российские военные раздали гуманитарную помощь жителям провинции Ракка

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, российские военные полицейские продолжили патрулирование по четырем маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию для жителей провинции Ракка. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель Центра, генерал-майор Юрий Боренков.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Хербет-аль-Хан провинции Ракка, в ходе которой нуждающимся жителям Сирии выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны", - сказал он.

Генерал также сообщил, что российские военные полицейские продолжили патрулирование по четырем маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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