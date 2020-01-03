Инженеры и водолазы ЗВО в 2020 году поднимут из болот два танка и останки экипажа Ил-2

ВОРОНЕЖ, 4 января. /ТАСС/. Инженеры и водолазы Западного военного округа (ЗВО) совместно со специалистами парка "Патриот" проведут в 2020 году шесть поисковых экспедиций, в ходе которых планируется поднять останки экипажа штурмовика Ил-2 в Смоленской области, а также танки КВ-1 и Т-34 в Курской области. Об этом говорится в распространенном в субботу в пресс-службе округа.

"Военнослужащие инженерно-саперного полка ЗВО, а также военные водолазы смогут оказать содействие и будут готовы продолжить работы по подъему останков летчиков штурмовика Ил-2 в Смоленской области, танков КВ-1 и Т-34 в Курской области, а также ряда объектов в Брянской, Воронежской области", - сообщили в округе.

Военнослужащие округа примут участие в подъеме техники, а также проверят боекомплект и помогут в обращении с взрывоопасными предметами.

Ранее в период с 2016 по 2017 со дна реки Дон были подняты различные объекты исторической ценности времен Великой Отечественной войны: полученный по ленд-лизу американский танк "Генерал Стюарт", трактор С-65 "Сталинец", а также уникальный Т-34-76 из первой партии, выпущенной Сталинградским тракторным заводом весной 1942 года.

В 2018 году в Смоленской области из болота был поднят самолет, предположительно, принадлежавший летчикам эскадрильи "Нормандия-Неман", также в торфяных залежах на основе информации местных жителей были найдены останки советских летчиков, пилотировавших в 1943 году истребитель Як-9.