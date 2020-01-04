Космические войска в 2019 году обнаружили все пуски ракет в своей зоне ответственности

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Силы и средства российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) смогли в 2019 году зафиксировать все отечественные и зарубежные пуски ракет в зоне их ответственности. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Минобороны России.

"В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сообщили в российском военном ведомстве.

Основу средств радиолокации наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж". На данный момент на боевом дежурстве находятся семь новых станций в Иркутской, Калининградской, Ленинградской и Оренбургской областях, а также в Алтайском, Краснодарском и Красноярском краях. "Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республике Коми", - добавили в ведомстве.

Продолжается совершенствование космического эшелона системы. В частности, полностью модернизирован пункт управления ее космического эшелона. Также проходят летно-конструкторские испытания спутников орбитальной группировки Единой космической системы (ЕКС), которая станет основой космического эшелона СПРН.

Развертывание ЕКС существенно сократит время обнаружения пусков баллистических ракет и значительно повысит оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах, отметили в Минобороны.