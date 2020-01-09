{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поблагодарил моряков ракетного крейсера "Маршал Устинов" за службу

Президент пообщался с офицерами и поздравил их с Новым годом

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил моряков ракетного крейсера "Маршал Устинов", оставив запись в книге почетных посетителей корабля.

Во время возвращения ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов" в Севастополь после учений президент пообщался в кают-компании с офицерами. Он поблагодарил моряков за службу и за проведенные учения.

"В походе вы уже давно, семь месяцев, соскучились по дому, скоро вернетесь. Всего вам самого доброго. Спасибо за сегодняшний день, до свидания", - сказал Путин.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" покинул базу в Североморске 3 июля, принял участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, выполнял задачи в Средиземном море. После этого крейсер принял участие в совместных с Китаем и ЮАР учениях в Кейптауне и совершил переход в Черное море.

В книге почетных посетителей корабля Путин написал: "Поздравляю с Новым 2020 годом, с проведенными учениями. Желаю удачи. Благодарю за службу!".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин у берегов Крыма наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов
В частности, по цели на одном из полигонов была запущена гиперзвуковая ракета "Кинжал"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС