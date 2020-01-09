{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сторожевик "Ярослав Мудрый" защитит от пиратов российское судно в Аденском заливе

Для обеспечения безопасности судне находится группа антитеррора морской пехоты Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Экипаж сторожевого корабля (СКР) "Ярослав Мудрый" осуществляет проводку гражданского судна под российским флагом через Аденский залив. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

"Для обеспечения безопасности на сопровождаемом судне находится группа антитеррора морской пехоты Балтийского флота, которая высадилась с борта СКР "Ярослав Мудрый", - сказал ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

Через несколько дней конвой прибудет в назначенную точку в Красном море, где моряки-балтийцы приступят к формированию каравана гражданских судов для их проводки в обратном направлении.

Отряд боевых кораблей Балтийского флота до конца января будет продолжать антипиратскую деятельность в Индийском океане.

"Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня", выполняющий плановые задачи дальнего похода, покинули порт Балтийск в Калининградской области 1 октября 2019 года и направились в Индийский океан. За время похода корабли приняли участие в морской части совместных российско-индийских межвидовых учений "Индра-2019", которые проходили с 16 по 19 декабря в акватории Аравийского моря, а также в российско-иранско-китайских маневрах.

С 4 по 7 января отряд кораблей Балтийского флота совершил деловой заход в порт Салала (Оман), где пополнил запасы воды, продовольствия и топлива.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин заявил, что доля современных вооружений в ВМФ должна составить 70%
Президент подчеркнул, что этот показатель нужно не только достичь, но и поддерживать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС