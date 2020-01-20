Российские специалисты проинспектируют военный объект в Германии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российская группа инспекторов проведет оценку военного объекта в Германии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта на территории Германии", - приводят в военном ведомстве слова Рыжкова.

Отмечается, что инспекция военного объекта в Германии состоится во вторник 21 января и продлится один день. "Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники", - пояснил Рыжков.

В Минобороны уточнили, что в ходе посещения инспекторы ознакомятся с объектом в месте его обычной дислокации в мирное время. Для российских специалистов будет проведен брифинг с доведением информации от командования о личном составе, а также основных системах вооружения и техники.